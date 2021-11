Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Taschendiebin scheitert zwei Mal

Hamm-Mitte (ots)

Gleich zwei Mal erfolglos blieb eine Taschendiebin am Montag, 22. November in einem Bekleidungsgeschäft im Allee-Center in Hamm - zwei Frauen bemerkten den Diebstahl rechtzeitig.

In kurzem Zeitabstand meldeten sich zwei Frauen bei der Polizei: Beide wurden Opfer eines versuchten Diebstahls. In einem Fall wurde ein Rucksack geöffnet, jedoch nichts entwendet. Eine zweite Kundin hatte ihren offenen Rucksack bemerkt, konnte die Diebin aber noch erwischen. Ertappt ließ sie die gestohlene Geldbörse fallen und flüchtete aus dem Geschäft.

Beide beschreiben die Täterin zirka 1,55 bis 1,60 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Sie hat ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und schwarze, lange Haare. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Mantel und einem Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell