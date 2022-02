Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Ladendieb gestellt

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 15.02.2022 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Wormser Straße in Frankenthal. Nachdem im Eingangsbereich die Diebstahlssicherung auslöste, wurde der 36-Jährige Beschuldigte durch Mitarbeiterinnen wieder ins Ladeninnere geleitet. In einer durch ihn mitgeführten Sporttasche konnten insgesamt 6 entwendete Flaschen Parfüm in einem Gesamtwert eines mittleren 3-stelligen Betrags festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell