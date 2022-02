Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch dank Zeugenhinweis schnell geklärt

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (TP) - Am frühen Sonntagmorgen (13.02.2022) kam es auf der Freistraße zu einem Einbruch in ein Hotel. Hierbei drangen zwei Täter gegen 01:45 Uhr gewaltsam in das Objekt ein und entwendeten u.a. diverse Getränke und Nahrungsmittel. Die Täter wurden bei Tatausführung durch den Eigentümer beobachtet, der umgehend die Polizei über Notruf 110 in Kenntnis setzte. Aufgrund der sehr guten Angaben des Melders konnten beide Täter in unmittelbarer Tatortnähe durch die eingesetzten Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Die beiden 21- und 19-jährigen Tatverdächtigen aus Borgholzhausen wurden aufgrund fehlender Haftgründe, nach Einleitung des Ermittlungsverfahrens, entlassen. Weitere Zeugenhinweise zum Tatgeschehen bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell