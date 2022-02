Polizei Gütersloh

POL-GT: Auffahrunfall mit 2 verletzten Personen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN) Am 12.02.2022 kam es um 15:44 Uhr in Gütersloh, Avenwedder Strasse zu einem Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 54- jähriger Gütersloher die Avenwedder Strasse in Fahrtrichtung Friedrichsdorf. In Höhe einer Grundstückszufahrt hielt er seinen PKW an, um vor dem Abbiegen in die Zufahrt den Gegenverkehr abzuwarten. Ein 29- jähriger PKW- Führer aus Gütersloh fuhr in der Folge von hinten auf den wartenden PKW auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligte verletzt. Ein Fahrer wurde mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt, während der andere Fahrer sich selbständig in ärztliche Behandlung begibt. An beiden beteiligten PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000.- EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

