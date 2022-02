Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrer zeigt Pistole - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochnachmittag (09.02., 16.30 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen bedrohlichen Sachverhalt an der Hochstraße/ Neuenkirchener Straße informiert. Folgendes wurde den Beamten berichtet: Zum Tatzeitpunkt befuhr der Fahrer eines silbernen Opel Kombis, vermutlich Modell Vectra, die Hochstraße in Richtung Neuenkirchener Straße. An der Einfahrt zu einem dort gelegenen Getränkemarkt zog der Fahrer des Wagens eine Pistole und hielt diese während des Vorbeifahrens kurze Zeit aus dem Fenster hinaus in Richtung eines Autofahrers, welcher von der Hofausfahrt auf die Hochstraße fahren wollte. Der Opel Vectra war mit zwei Männern besetzt. Beide wurden mit südländischer Optik beschrieben. Die Pistole soll schwarz mit silbernen Anteilen gewesen sein.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu den Männern in dem Opel geben? Wer kann Angaben zu der Waffe oder dem Fahrzeug machen? Wer hat die Situation beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

