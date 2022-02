Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Langenberg - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Am Mittwochnachmittag (09.02., 16.20 Uhr) ist es auf der Wiedenbrücker Straße in Höhe des Merschwegs zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte eine 57-jährige Fahrradfahrerin die Wiedenbrücker Straße vom Merschweg aus kommend zu queren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Autofahrer, welcher mit seinem VW Polo die Wiedenbrücker Straße in Richtung Lippstadt entlang fuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Fahrradfahrerin schwer. Sie wurde unter notärztlicher Begleitung mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gefahren. Der Autofahrer erlitt keine Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 3000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle teilweise gesperrt.

