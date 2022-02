Polizei Gütersloh

POL-GT: 33-Jähriger fährt alkoholisiert - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Zeugen meldeten am Dienstag (08.02., 14.45 Uhr) einen in Schlangenlinien fahrenden Autofahrer. Der Autofahrer wurde durch die Polizei in der Straße Im Steineck kontrolliert. In der Atemluft des 33-jährigen Versmolders war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht der Alkoholfahrt. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme ergab sich der Hinweis, dass der 33-Jährige in der Schubertstraße mit seinem Pkw, einem VW Caddy, zwei Spaziergänger gefährdet hat. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Spaziergängern machen? Wer kann zu dem Fahrverhalten des Mannes weitere Hinweise geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen. Ein Arzt hat dem 33-Jährigen im Anschluss an die Kontrolle Blut entnommen. Neben der Alkoholkonzentration im Blut des Mannes wird dieses auch auf einen möglichen Drogenkonsum vor Fahrtantritt untersucht. Der Verdacht ergab sich aufgrund des Verhaltens des Versmolders während der polizeilichen Kontrolle. Der Führerschein des Mannes konnte nicht sichergestellt werden, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell