Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere beschädigten Scheiben rund um das Stadttheater

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag (28.01.) und Mittwoch (02.02.) mehrere Glasscheiben an der Stadthalle und am Stadttheater in Gütersloh beschädigt. Aufgrund des Schadensbilds ist es wahrscheinlich, dass die Fenster mit einem kleinen Geschoss beschädigt worden sind. An allen Scheiben befinden sich kreisrunde Einschusslöcher. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Beschädigungen machen? Wer hat rund um die Königstraße, Barkeystraße, Hans-Werner-Henze Platz etc. verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell