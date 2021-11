Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Schlierbach: Einbruch in Hotel - Polizei bittet um Hinweise

Heidelberg-Schlierbach (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 22:30 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Hotel in der Straße "Schloß-Wolfsbrunnenweg" ein. Mithilfe eines unbekannten Werkzeugs verschafften sich die Täter über Fenster und Türen zunächst gewaltsam Zutritt zum Gebäude und gelangten so in das Innere. Dort brachen sie weitere Türen auf und entwendeten neben mehreren Hundert Euro Bargeld, auch verschiedene Schlüssel. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten. Zum Tatzeitpunkt beherbergte das Hotel mehrere Gäste, die von dem Einbruch in der Nacht allerdings nichts bemerkten. Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Personen in diesem Bereich wahrgenommen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 99 1700 zu melden.

