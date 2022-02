Polizei Gütersloh

POL-GT: Sperrung der B61 nach Unfall am Donnerstagmorgen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagmorgen (10.02., 06.00 Uhr) befuhr ein 27-jähriger Lkw-Fahrer den Nordring (B61) in Gütersloh in Richtung Bielefeld. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer aus Werpeloh (Landkreis Emsland) in Höhe des Ohlbrockswegs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuggespann (Transporter mit Anhänger). Auf der Ladefläche des Transporters und auf der des Anhängers befand sich jeweils ein weiteres Auto.

Der Fahrer des Lkw verletzte sich durch den Zusammenstoß nicht. An beiden beteiligten Fahrzeugen/ Fahrzeuggespannen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die aufwendige Bergung der Fahrzeuge dauerte bis ca. 10.00 Uhr an. Die B61 wurde ebenfalls bis 10.00 Uhr beidseitig gesperrt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 80.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell