Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Büro- und Lagerraums in Steinhagen-Brockhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen-Brockhagen (TP) - Am späten Freitagnachmittag (11.02.2022) wurde die Leitstelle der Feuerwehr um 17:40 Uhr durch eine Anwohnerin über den Brand einer Scheune im Bereich der Straße Birkenvenn in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde am Brandort eine starke Rauchentwicklung aus dem Objekt heraus festgestellt. Hierbei handelt es sich um ein Nebengebäude, das als Büro-, Lager- und privater Feierraum genutzt wird. Durch die Kräfte der eingesetzten Feuerwehr wurde umgehend mit der Bekämpfung des Brandes begonnen. Diese Maßnahmen dauern zur Zeit noch an. Infolge des Ereignisses wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 100.000 EUR geschätzt. Die Ursache des Brandes ist bisher noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05241-8690 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell