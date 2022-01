Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugen bemerkten nächtlichen Automatenaufbruch - drei männliche Täter flohen - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch gegen 03.47 Uhr, wurden aufmerksame Zeugen durch mehrfaches metallisches Knallen geweckt. Als das Ehepaar am Fenster Nachschau hielt, woher die Geräusche stammten, sahen sie drei männliche Personen, die sich in der "Holster Straße" Ecke Am "Köngisbach", an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Mit Werkzeugen versuchten die Täter den Automaten aufzubrechen, ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab, als sie von den Zeugen angesprochen wurden. Die drei Männer flüchteten in unbekannte Richtungen und wurden wie folgt beschrieben:

Alle drei waren etwa 180cm groß und trugen dickliche Daunenjacken. Eine davon war sehr dunkel, vermutlich schwarz. Eine andere Jacke war im oberen Bereich hell und im unteren Bereich dunkel.

Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt das Kommissariat in Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

