POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Mehrfamilienhaus im Stadtteil Nahne

Osnabrück (ots)

In der Straße "Unterm Berge" unweit der Ansgarstraße machten sich am Dienstag zwischen 11.00 Uhr und 20.30 Uhr unbekannte Täter an einem Mehrparteienhaus zu schaffen. Durch grobe Gewaltanwendung an einem rückwärtigen Fenster verschafften sich die Personen widerrechtlichen Zutritt in eine Erdgeschosswohnung. Die Einbrecher durchsuchten nahezu alle Räume nach Wertgegenständen, ob sie Diebesgut an sich nahmen ist derzeit noch ungewiss. Die Polizei Osnabrück bittet um Hinweise auf die Tat oder Täter unter 0541/327-3203 oder-2115.

