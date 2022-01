Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter/Borgloh: Zeugen nach versuchtem Tankstelleneinbruch gesucht

Hilter (ots)

In der Nacht vom letzten Samstag (01.01.2022) auf Montag (03.01.2022) ist eine Tankstelle in der "Hauptstraße" ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter machten sich mit einem unbekannten Werkzeug an der Haupteingangstür des Gebäudes an der Ecke zu der Straße "Am Sportplatz" zu schaffen, scheiterten jedoch und ließen von weiteren Handlungen ab. Möglicherweise wurden die Einbrecher von vorbeifahrenden Fahrzeugen oder vorbeigehenden Personen gestört. Die Polizei aus Dissen bittet nun Zeugen, die zwischen Samstagnacht und Montagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tankstellengeländes gemacht haben, sich unter 05421/921390 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell