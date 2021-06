Polizei Münster

POL-MS: Räuber-Duo dringt in zwei Wohnungen an der Westfalenstraße ein - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach Überfällen in zwei Wohnungen am späten Dienstagabend (22.6., 23.50 Uhr) an der Westfalenstraße ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Die Unbekannten brachen zunächst eine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus auf. Sie attackierten den 25-jährigen Bewohner und verletzten ihn. Die Diebe schnappten sich zwei Mobiltelefone und Bargeld. Anschließend begaben sich die Täter zur Nachbarwohnung und öffneten gewaltsam die Tür. In der Wohnung griffen sie einen 37-Jährigen an und verletzten ihn ebenfalls. Aus der Wohnung nahmen sie Bekleidung mit und flüchteten. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Einer der Täter ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß. Er hat eine normale Statur, dunkle Augen und nach Zeugenaussagen einen leicht dunklen Hautteint. Der Unbekannte trug dunkle Kleidung mit einem Kapuzenoberteil. Sein Komplize ist schlank und war mit einer schwarzen Sturmhaube und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Das Duo setzte bei den Überfällen Schlagstöcke ein und hatte einen Rucksack und eine Umhängetasche dabei.

Die Hintergründe der Überfälle, die nach ersten Erkenntnissen im persönlichen Umfeld zu suchen sind, dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

