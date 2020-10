Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim: Wochenendeinahmen in Kiosk gestohlen; Fahndung nach drei Tatverdächtigen ohne Ergebnis; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Drei unbekannte Täter entwendeten am Montagnachmittag in einem Kiosk mit angeschlossener Postfiliale und Getränkeausschank in der Eichendorffstraße die Wochenendeinahmen und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die drei Männer betraten nach 14.30 Uhr den Kiosk und bestellten zunächst Getränke. Unter einem Vorwand veranlassten sie den Angestellten, den Verkaufs- und Schankraum zu verlassen. Diese Gelegenheit nutzten sie, die Geldmappe mit den Wochenendeinahmen in noch unbekannter Höhe zu entwenden und den Kiosk zu verlassen.

Die kurz vor 15 Uhr verständigte Polizei leitete sofort die Fahndung nach dem Trio ein, die jedoch ohne Ergebnis verlief.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: ca. 40-50 Jahre; ca. 170 cm; korpulent; komplett schwarz gekleidet, schwarze Jacke. Vom zweiten Täter ist nur bekannt, dass er ca. 190 cm groß und schlank ist und eine Glatze trug. Der dritte Täter wird lediglich als schlank beschrieben.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

