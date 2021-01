Polizei Bonn

POL-BN: Gronau: Autofahrer verursacht zwei Verkehrsunfälle und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Donnerstagmorgen (28.01.2021) um 08:30 Uhr kam es auf der Adenauerallee in Höhe der Villa Hammerschmidt im Zuge eines Fahrstreifenwechsels zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Ein bislang unbekannter Daewoo-Fahrer fuhr dabei nach bisherigen Feststellungen gegen den VW Golf eines 38-Jährigen. Die Beteiligten fuhren dann zur weiteren Abstimmung in die Kaiser-Friedrich-Straße. Als der 38-Jährige die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuziehen wollte, soll der vermeintliche Verursacher in Richtung Rhein davongefahren sein.

Im Wendehammer am Ende der Straße verursachte der Fahrer dann einen weiteren Unfall, als er gegen die Steinbrüstung der dortigen Aussichtsplattform fuhr. Ein Zeuge beobachtete daraufhin, wie zwei Personen aus dem PKW ausstiegen und die Treppe zum Wilhelm-Spiritus-Ufer in Richtung Rhein hinunterliefen. Bei den Flüchtigen soll es sich um einen Mann und eine Frau, beide von kräftiger Statur und mit dunkler Hautfarbe, gehandelt haben. Der Mann soll etwa 1,80 m groß und mit einer gelben Jacke bekleidet gewesen sein. Die Frau trug vermutlich eine rosafarbene oder rote Jacke.

Nach ersten Einschätzungen entstand an den beiden Fahrzeugen und der Steinmauer ein Gesamtschaden von etwa 30.000,- EUR. Der am Unfallort zurückgelassene PKW wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen zu den beschriebenen Personen gemacht haben. Da diese in Richtung der Rheinpromenade geflüchtet sein sollen, könnten Spaziergänger oder Fahrradfahrer auf die Personen aufmerksam geworden sein. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

