Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigungen im fünfstelligen Bereich - Zeugen gesucht

MannheimSandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Neujahrsmorgen, zwischen 0 und 13 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter in der Jahnstraße an der Bushaltestelle am Sportzentrum zwei Wartekabinen. Die Täter schlugen mehrere Scheiben ein und rissen Fahrplanhalterungen ab. Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und erste Spuren gesichert, welche jetzt ausgewertet werden. Sollten Zeugen die randalierenden Personen in der Jahnstraße gesehen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden diese gebeten sich unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell