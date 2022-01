Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht auf "DM"-Parkplatz an der Hannoverschen Straße - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr am Montagmittag, beschädigte ein unbekannter Pkw-Führer einen ordnungsgemäß geparkten grauen Seat Tarraco auf dem Parkplatz des Drogeriemarkts "DM" an der Hannoverschen Straße. Bei seiner Rückkehr zum Wagen, stellte der Geschädigte sofort den entstandenen Schaden fest. Auch einen Zettel am Heckscheibenwischer fiel ihm ins Auge. Auf diesem war jedoch kein Hinweis auf den Verursacher, sondern lediglich "Sorry, Pech gehabt" geschrieben. Zeugen, die Beobachtungen zum Vorfall gemacht haben und Angaben zum unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Pkw geben können, werden gebeten sich unter 0541-3272115 zu melden.

