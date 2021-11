Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trickbetrüger - Achten sie auf Ihre Geldbörse

Kusel (ots)

Am Donnerstag wird die Polizei über einen Taschendiebstahl mit anschließender Verwertungstat in einem Discounter in der Industriestraße informiert. Ein bisher unbekannter Täter/-in entwendete in einem Moment der Unaufmerksamkeit die Geldbörse aus der Tasche der Geschädigten. Anschließend kam es zu mehreren Geldabhebungen an umliegenden Geldautomaten. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei weist daraufhin, dass eine Niederschrift der PIN niemals zusammen mit der EC-Karte mitgeführt werden sollte. Weiterhin sollte an Orten mit größerem Personenaufkommen immer ein besonderes Augenmerk auf die Sicherung der mitgeführten Wertgegenstände gelegt werden. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell