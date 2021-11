Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autofahrer kümmert sich nicht um verletztes Reh

Offenbach-Hundheim (ots)

Aufmerksamer Zeuge verständigt die Polizei. Am Donnerstagabend fuhr ein Verkehrsteilnehmer hinter einem Klein-LKW auf der Kreisstraße von Deimberg nach Offenbach-Hundhei her. Kurz vor Offenbach-Hundheim bemerkte der Anrufer, dass ein Reh die Straße überquerte und vom LKW angefahren wurde. Der LKW-Fahrer fuhr weiter und kümmerte sich nicht um das verletzte Tier. Das Reh wurde durch den Unfall so stark verletzt, dass der verständigte Jagdpächter das Wildtier erlösen musste. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Fahrzeugführer gesetzlich verpflichtet sind Unfälle mit Wildtieren unverzüglich bei der Polizei, dem Forstamt, der Gemeinde oder dem Jagdpächter zu melden. Sollte dies nicht erfolgen, kann gegen den Fahrer ein Bußgeld verhängt werden. |pilek

