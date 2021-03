Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW durch unbekannten Gegenstand beschädigt

Geilenkirchen (ots)

Der 44-jährige Fahrer eines Pkw Dacia befuhr am vergangenen Dienstag, 16. März, gegen 16.10 Uhr, die Bundesstraße 56 aus Richtung Geilenkirchen kommend in Fahrtrichtung Aldenhoven. Auf der Bundesstraße, in Höhe der Kiesgrube an der Aachener Straße, prallte etwas gegen die Frontscheibe seines Pkw, wodurch diese splitterte. Der unbekannte Gegenstand durchschlug die Scheibe nicht komplett. Zum Zeitpunkt des Geschehens befanden sich keine Fahrzeuge unmittelbar vor oder hinter seinem Wagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

