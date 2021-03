Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebe entwendeten PKW-Anhänger

Gangelt-Birgden (ots)

Am 22. März (Montag), zwischen 20.20 Uhr und 20.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen PKW-Anhänger der Marke WM-Meyer mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), welcher auf der Geilenkirchener Straße abgestellt war. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

