POL-RBK: Bergisch Gladbach - Infomobil der Kriminalprävention auf dem Markt in Bensberg am kommenden Donnerstag

Das Infomobil der Kriminalprävention macht auf seiner Tour durch das Kreisgebiet erneut einen Stopp auf dem Wochenmarkt in Bensberg.

Am Donnerstag (15.07.2021), in der Zeit von 08:30 - 11:00 Uhr, beraten die Präventionsexperten der Polizei alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu aktuellen Betrugsformen am Telefon und im Internet. Auch das Thema Passwortsicherheit wird eine Rolle spielen (Infos dazu: www.mach-dein-passwort-stark.de).

Sie können sich selbstverständlich auch mit allen anderen Fragestellungen in Sachen Kriminalprävention oder Einbruchschutz an unsere Fachleute wenden. Hierfür halten wir für Sie am Infomobil auch ausführliches Informationsmaterial bereit.

Wir freuen uns über Ihren Besuch und Ihre Fragen an unserem Infomobil auf dem Wochenmarkt in Bensberg. Auch Medienvertreter sind herzlich eingeladen, über unser Infomobil zu berichten. (ct)

