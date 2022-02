Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt/Mutterstadt) Verkehrskontrollen durch die Polizei

Schifferstadt/Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Vormittag haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße in Schifferstadt und in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt Kontrollstellen eingerichtet. Hierbei wurden Verstöße wegen nicht mitgeführten Führerschein, fehlender Warnweste, Mängel an der Fahrzeugbeleuchtung, sowie nicht angelegtem Sicherheitsgurt festgestellt und geahndet.

