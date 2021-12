Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Unbekannte beschädigten Bäume auf den Radweg zwischen Damm und Bricht

Polizei sucht Zeugen

Schermbeck (ots)

In der Zeit von Dienstag (21.12) bis Montag (27.12.) beschädigten Unbekannte die Rinde an drei Bäumen an einem Radweg in der Nähe vom Pontenweg. Dabei trennten die Täter die Rinde der Bäume auf einer Länge von 30 cm ab.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

