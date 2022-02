Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Unfall aufgrund Sekundenschlaf

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 16.02.2022, gegen 01:45 Uhr, fuhr ein 26-jähriger PKW-Fahrer die L454 von Schifferstadt in Richtung Böhl-Iggelheim. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs überfuhr der Fahrer an der Einmündung zur L532 eine Verkehrsinsel und stieß daraufhin gegen eine Leitplanke. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,9 Promille. Dem unverletzten Fahrer wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Neben der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell