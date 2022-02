Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Wohnung und Restaurant

Speyer (ots)

Wie jetzt festgestellt wurde, verschafften sich bislang Unbekannte im Zeitraum von 07.02.2022 bis 15.02.2022 gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhaus in der Theodor-Heuss-Straße. Gestohlen wurde dabei nichts. Zu einem weiteren Einbruch kam es von Mittwoch auf Donnerstag in ein Restaurant in der Schustergasse. Hier kam es zum Diebstahl von Bargeld in noch unbekannter Höhe. Wer hat verdächtige Personen beoabachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

