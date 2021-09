Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Erneuter Einbruch in das Schwimmbad Kamp-Bornhofen

Kamp-Bornhofen (ots)

In der Nacht von Sonntag, 05.09.2021 und Montag, 06.09.2021 wurde in das Schwimmbad Kamp-Bornhofen zum wiederholten Male durch bislang unbekannte Täter eingebrochen. Dabei wurde unter anderem ein Fenster zum Kiosk mit Gewalt eingeschlagen. Vor Ort konnten diverse Spuren durch die eingesetzten Beamten gesichert werden. Neben dem Schwimmbad wurde auch ein in der Nähe befindliches Wohnhaus angegangen. An beiden Tatorten wurde offenbar nichts entwendet. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Anwohner werden zudem um Aufmerksamkeit gebeten, da das Schwimmbad und der Nahbereich vor allem an den vergangenen Wochenenden vermehrt Ziel der bislang unbekannten Täter war.

