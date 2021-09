Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Trunkenheit im Verkehr -

Diez (ots)

Im Nachtdienst am Freitag (03.09.2021) überprüften Beamte der PI Diez gegen 22:25 Uhr einen E-Scooter mit Versicherungskennzeichen. Dieser fuhr unbeleuchtet in der Wilhelmstraße. Bei der Kontrolle des Fahrers wurde festgestellt, dass dieser alkoholisiert war. Ein entsprechender Test zeigte einen Wert über einem Promille Alkohol in der Atemluft an, so dass im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden musste. Des weiteren wurde eine entsprechende Strafanzeige gegen den 18 Jahre alten Fahrer aus der Verbandsgemeinde Diez erfasst.

