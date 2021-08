Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Streithälse geraten im Hauptbahnhof Gera aneinander

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Im Geraer Hauptbahnhof gerieten am Montagabend zwei männliche Streithähne aneinander. Die 59- und 26-Jährigen schlugen sich wechselseitig auf die Köpfe. Selbst beim Eintreffen der Bundespolizei zeigten sich zumindest die ältere der beiden Personen noch immer in einer aggressiven Grundstimmung, sodass eine Fesselung erfolgen musste. Schnell wurde deutlich, dass sich dieser Mann in einem alkoholisierten Zustand befand. Eine später durchgeführte Messung ergab einen Promillewert von 1,02. Der jüngere Geschädigte erlitt infolge der körperlichen Auseinandersetzung eine Schwellung des linken Fingerknöchels, die hausärztlich versorgt werden musste.

Der alkoholisierte Mann wies eine Hand- und Nasenverletzung auf, sodass eine Übergabe an das DRK mit Verbringung in einen Geraer Krankenhaus erfolgen musste.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzungen.

