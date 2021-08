Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mann stellt sich bei der Bundespolizei und muss in JVA

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am vergangenen Samstagabend klingelte ein 44-jähriger Pole bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Erfurt. Er gab lediglich an, dass er gesucht werde.

Mit einem Blick in das polizeiliche Informationssystem stellte sich der Bundespolizei auch der Grund für dessen Annahme dar. Der polnische Staatsangehörige war wegen Erschleichens von Leistungen durch die Erfurter Staatsanwaltschaft zur Strafvollstreckung ausgeschrieben. Die Geldsumme als Strafe konnte die Person nicht begleichen, sodass diese nun ersatzweise für 30 Tage in der JVA Tonna vollstreckt werden muss.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell