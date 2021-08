Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Triebwagen der Erfurter Bahn mit großflächigem Graffiti verunstaltet

Jena, Bahnhof Jena-Göschwitz (ots)

In der Nacht vom 07.08.2021 (Sa.) auf den 08.08.2021 (So.) wurde ein am Bahnhof Jena-Göschwitz abgestellter Trieb- und Personenwagen der Erfurter Bahn großflächig auf 56 Quadratmetern mit Graffiti besprüht.

Ein Bezug zur lokalen Fußballszene wird auf Grund der verwendeten Schriftzüge und der Spielpaarung in der ersten Runde des Fußball DFB-Pokals zw. dem FC Carl Zeiss Jena und dem 1. FC Köln angenommen, zumal bei den Graffiti die blau-gelb-weißen Farben des Heimvereins verwendet worden sind.

Wer im Zeitraum vom 07.08.2021 / 23:15 Uhr (Sa.) bis zum 08.08.2021 / 04:20 Uhr (So.) verdächtige Fahrzeug- und Personenbewegungen in der Abstellgruppe (Gleis 9) am Bahnhof Jena-Göschwitz festgestellt hat und sachdienliche Hinweise zum Vorgang abgeben kann, wird gebeten, diese gegenüber der Bundespolizeiinspektion Erfurt zu melden.

Telefon: 0361 / 659830

Aktenzeichen: 593357 / 2021

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell