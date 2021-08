Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bilanzierung der Bundespolizei zu bahnseitigen An- und Abreisen im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen in Weimar am 07.08.2021

Weimar, Weimar Hauptbahnhof (ots)

Die verstärkte Bundespolizeiinspektion Erfurt wurde in Erwartung eines dynamischen Einsatzgeschehens für den 07.08.2021 in Weimar durch Kräfte der Bundesbereitschaftspolizei und der Bundespolizeidirektion Pirna unterstützt. Darüber hinaus kam ab den Abendstunden des 06.08.2021 ein Hubschrauber im Weimarer Luftraum zum Einsatz.

Beabsichtigt war es mit den eingesetzten Kräften die Sicherheit in den Zügen des Nah- und Fernverkehres, als auch an ausgewählten Unterwegsbahnhöfen und vordergründig im Weimarer Hauptbahnhof sicherzustellen. Dies ist in der Summe durchweg gelungen, auch wenn einige Zugverbindungen durch Angehörige unterschiedlicher Versammlungsintentionen zugleich genutzt wurden. In der Summe wurden knapp 300 Reisende des linken und bürgerlichen sowie knapp 90 des rechten Spektrums gezählt.

Das bewährte Zusammenwirken mit den Einsatzkräften der Thüringer Landespolizei hat sehr gut funktioniert, insbesondere beim Ab- und Zufluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus und in den Hauptbahnhof.

Im Ergebnis kann die Bundespolizei für das heutige Demonstrationsgeschehen festhalten, dass alle Ziele im bahnbezogenen Tätigkeitsfeld erreicht worden sind und man durch die rigorose Trennung der gegensätzlichen Veranstaltungsteilnehmenden im eigenen Zuständigkeitsbereich die Lage jederzeit unter Kontrolle hatte.

