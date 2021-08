Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Alkoholisierter, pöbelnder Mann muss ins Hospital

Erfurt, Hauptbahnhof (ots)

In den Nachmittagsstunden des gestrigen Tages pöbelte ein 56-jähriger Deutscher in der Unterführung des Erfurter Hauptbahnhofes umstehende Reisende an. Bei Eintreffen der Bundespolizei wurde der Mann zunehmend aggressiver. Schnell wurde auf Grund seiner Ausfallerscheinungen deutlich, dass sich die Person in einem alkoholisierten Zustand befand. Er wurde mit zur Dienststelle genommen. Sein ansteigender Pegel erhöhte sich von zunächst gemessenen 1.03 auf 2.60 Promille.

Zum Schutz seiner Person wurde der Störenfried zunächst im polizeilichen Gewahrsam untergebracht, bevor er durch einen Rettungswagen in ein Erfurter Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell