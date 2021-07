Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei durchsucht Wohnungen in Erfurt und im Amt Wachsenburg

Erfurt, Amt Wachsenburg (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen ein Beschuldigten-Paar aus Thüringen hat die Bundespolizeiinspektion Erfurt in den frühen Morgenstunden des 28.07.2021 zwei Durchsuchungsbeschlüsse in Erfurt sowie in Ichtershausen vollstreckt.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelte man in der jüngsten Vergangenheit gegen zwei deutsche Staatsangehörige wegen betrügerischer Delikte. Die Tatverdächtigen haben Bahnfahrkarten gefälscht und damit in unterschiedlichen Reisezentren der DB AG Rückerstattungen beantragt. Der Gesamtschaden aus den bisher bekannt gemachten Taten beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Betrag. Das straffällige Vorgehen wird als gewerbsmäßige Tat eingestuft. Im Zuge der Wohnungsdurchsuchungen in der Landeshauptstadt sowie im Amt Wachsenburg wurden die Beschuldigten angetroffen. Die Bundespolizei konnte im Rahmen des Einsatzes umfangreiches Beweismaterial, das für das Strafverfahren von Bedeutung ist, sicherstellen.

Die Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß belassen. Auf sie warten nun strafrechtliche und justizielle Folgen für ihre betrügerischen Taten.

