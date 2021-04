Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hausfassade und Fensterscheiben mutwillig beschädigt - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winterbach: Haus mit Farbe besudelt

In der Nacht zum Samstag wurden in der Bahnhofstraße mehrere Farbbehältnisse gegen ein Gebäude geworfen. Die Hausfassade wurde dabei nicht unerheblich beschädigt. Nach vorliegenden Erkenntnissen ist ein Zusammenhang mit der am letzten Samstag stattgefundenen Versammlung nicht ausgeschlossen. Ein konkreter Tatverdacht besteht derzeit nicht. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Waiblingen: Beim Rückwärtsfahren Auto übersehen

Ein 68 Jahre alter Ford-Fahrer übersah am Montag gegen 9:50 Uhr beim Rückwärtsfahren im Einmündungsbereich Oberer Rosberg / Junge Weinberge einen hinter ihm stehenden Porsche einer 60-Jährigen und kollidierte mit diesem. An den beiden Pkw entstand hierbei Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro.

Weinstadt-Beutelsbach: Sachbeschädigung an Grundschule

Zwischen Donnerstag, 01.04.2021 und Montag, 12.04.2021 wurden mehrere Fensterscheiben der Beutelsbacher Grundschule mit Steinen eingeworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell