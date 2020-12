Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201207.6 Itzehoe: Cannabisplantage zufällig entdeckt

ItzehoeItzehoe (ots)

In eigener Sache waren zwei Beamte am Freitagnachmittag auf der Suche nach einem Mann. Diesen vermuteten sie an einer Wohnanschrift in der Hindenburgstraße. Doch statt des Gesuchten entdeckten die Einsatzkräfte eine professionell betriebene Cannabisplantage, die ein Bewohner angelegt hatte.

Gegen 17.00 Uhr begaben sich Polizisten in ein Mehrfamilienhaus, um dort eine Person ausfindig zu machen. Da an keiner der Wohnungen im Erdgeschoss ein Name verzeichnet war, klingelten die Einsatzkräfte an einer beliebigen Tür. Ihnen öffnete nicht der Gesuchte, sondern ein 23-Jähriger. Mit dem Öffnen der Tür verbreitete sich der starke Geruch nach Cannabis und gleichzeitig der Wunsch der Beamten, der Sache auf den Grund zu gehen. Der Wohnungsinhaber willigte in eine Durchsuchung ein. Hierbei entdeckten die Polizisten neben Behältnissen, gefüllt mit einer grünen, krautähnlichen Substanz, 45 Marihuana-Pflanzen und das erforderliche Equipment zum Betreiben einer Plantage. Sie stellten die Beweismittel sicher und nahmen zudem zwei Smartphones mit. Angaben zu der Entdeckung der Einsatzkräfte machte der Beschuldigte keine - er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell