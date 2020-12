Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201207.3 Marne: Nun wird es noch teuer...

MarneMarne (ots)

Am Samstag hat ein Mann in Marne mit einem Auto, das Öl verlor, seine Runden gedreht. Die Feuerwehr alarmierte er zum Abstreuen der Ölspur nicht, da er die Kosten scheute. Die wird er nun letztlich doch tragen müssen, zudem erwartet ihn eine Strafanzeige.

Nachdem im Marner Stadtgebiet diverse Ölflecken und -spuren zu finden waren, machte eine Streife den Verursacher ausfindig und suchte seine Wohnanschrift auf. Bei einer Fahrt durch die Emil-von-Behring-Straße sei ihm die Ölwanne aufgerissen und sofort Flüssigkeit ausgetreten, so der Betroffene. Das Öl habe er teils nur notdürftig abgestreut, da ihm andere Möglichkeiten zu teuer erschienen. In einer Garage entdeckten die Beamten den Wagen des 44-Jährigen. Das Motoröl war komplett ausgetreten, öffnen ließ sich die Motorhaube des Audis nicht. Zudem war das Fahrzeug nicht angemeldet, so dass der Beschuldigte sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen eines Umweltdeliktes verantworten muss. Die Kosten für das fachmännische Abstreuen des Öls durch die Feuerwehr wird der Marner nun sicherlich doch übernehmen müssen.

Merle Neufeld

