Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrskontrolle - unter anderem gefälschter Führerschein aus dem Verkehr gezogen

Schifferstadt (ots)

Motorisierte Verkehrsteilnehmer standen am Mittwoch, 16.02.2022, von 09:00 bis 15:00 Uhr, bei einer Schwerpunktkontrolle in der Speyerer Straße im Fokus der Polizei. Neben der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge wurden auch die jeweiligen Insassen kontrolliert. In einem Fall zeigte ein Fahrer einen gefälschten Führerschein vor. Dieser wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Des Weiteren wurden bei den Kontrollen insgesamt 4 Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie 1 Verstoß aufgrund der Handynutzung während der Fahrt geahndet. Aufgrund von Mängeln wurden zwei Kontrollaufforderungen ausgestellt.

