Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter gestohlen - Tatverdächtige gestellt

Speyer (ots)

Am Mittwochabend kurz vor 20:00 Uhr konnte ein 16-Jähriger in der Waldstraße beobachten wie zwei männliche Personen seinen E-Scooter, der mit einem Zahlenschloss gesichert war, entwendeten und damit flüchteten. Bei Fahndungsmaßnahmen trafen die Polizeistreifen in der Armbruststraße auf vier junge Männer, die neben dem gestohlenen E-Scooter standen. Gegen die Tatverdächtigen im Alter von 15 bis 17 Jahre wurden Ermittlungen wegen Diebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell