Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen

Weimar (ots)

Polizeibeamte aus Jena waren am gestrigen Dienstag zur Unterstützung der hiesigen PI in Weimar eingesetzt. Im Rahmen von durchgeführten Personenkontrollen innerhalb des Stadtgebietes wurden bei drei Personen Drogen aufgefunden. So hatten ein 19- und 37-Jähriger jeweils geringe Mengen Marihuana bei sich. Anders bei einer 21-Jährigen. Die Frau hatte mehrere fertig verpackte sogenannte Konsumeinheiten Drogen bei sich. Außerdem war die junge Frau mit einem Fahrrad unterwegs, aus welchem die Rahmennummer entfernt wurde. Derzeit wird überprüft, ob es sich hierbei um Diebesgut handeln könnte. Sämtliche Drogen wurden beschlagnahmt. Gegen alle drei wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

