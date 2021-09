Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Gartenhütte brannte aufgrund technischer Ursache

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 8.9.2021 brannte gegen 23.00 Uhr eine Gartenhütte an der Mertzstraße in Sassenberg. Ermittlungen ergaben, dass ein technischer Defekt dafür ursächlich sein dürfte. Das Feuer griff von der Gartenhütte auf eine benachbarte Hütte sowie einen Baum, eine Hecke und einen Zaun über, die teilweise beschädigt wurden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

