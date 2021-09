Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum Diebstahl aus Werkstattwagen

Warendorf (ots)

Am 09.09.2021, gegen 00:11 Uhr, beobachtete ein 36-jähriger Zeuge aus Beckum wie zwei Personen aus einem abgestellten Werkstattwagen an der Von-Vincke-Straße Werkzeug entwendeten. Nach Ansprache durch den Zeugen flüchteten die beiden Personen von der Örtlichkeit. Es wurde beobachtet, wie die Personen mit einem dunklen Kleinwagen davonfuhren. Das Fahrzeug war mit einem Kennzeichen aus Dortmund ausgestattet. Näheres ist zum Fahrzeug nicht bekannt. Wer kann Angaben zu den Flüchtigen oder dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

