Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Betrunkener Fahrradfahrer kam nicht weit

Warendorf (ots)

Am Mittwochabend (8.9.2021, 21.00 Uhr) kam ein betrunkener Radfahrer in Oelde nicht weit. Der 42-Jährige befand sich in der Straße Auf der Geist und stieg auf sein Fahrrad. Bevor er aufgrund seines alkoholisierten Zustands stürzte, schaffte der Oelder es etwa einen Meter zu fahren. Bei dem Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Da der 42-Jährige absolut fahruntüchtig war, ließen ihm Polizisten eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell