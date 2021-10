Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Ein 88jähriger Fahrer eines PKW Skoda befuhr am 12.10.2021 gegen 12.30 Uhr die Apoldaer Straße in Darnstedt Richtung Bad Sulza. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. In der weiteren Folge geriet er auf eine Böschung, machte einen Bogen und kam auf der linken Straßenseite zum Stehen. Niemand wurde verletzt. Es entstand Totalschaden in Höhe von ca. 1.000,00 Euro.

