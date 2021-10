Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle

Weimar (ots)

In nur einer Stunde gerieten gestern Morgen 25 Pkw- und ein Krad-Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Alle wurden verwarnt, da sie trotz des bestehenden Verbots der Einfahrt von der Buttelstedter Straße aus in die Schopenhauerstraße einfuhren.

