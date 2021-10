Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radlerin übersehen

Weimar (ots)

Schwer verletzt wurde am Montagabend eine Radfahrerin, die auf ihrem E-Bike auf der Humboldtstraße stadteinwärts unterwegs war. Der Fahrer eines sich von hinten nähernden Hyundais übersah die Radlerin und touchierte sie leicht am Hinterrad. Durch die Kollision stürzte die 35-jährige Radfahrerin erst auf die Motorhaube des Wagens und schließlich in den Straßengraben. Die Frau musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Schäden an E-Bike und Auto belaufen sich auf fast 10.000 Euro. Gegen den 58-jährigen Autofahrer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell