Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Werkzeug aus Transporter gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (21.10.) haben Unbekannte in der Overather Straße in Bensberg einen Peugeot Boxer aufgebrochen und Werkzeug gestohlen, während ein Handwerker mit Arbeiten in einem Privathaushalt beschäftigt war.

Der Transporter ist gegen 21:10 Uhr abgestellt und verschlossen worden. Als der Benutzer des Firmenwagens gegen 22:15 Uhr zum Wagen ging, um weiteres benötigtes Werkzeug zu holen, stellte er die Tat fest. Unbekannte hatten das Schloss der Hecktür aufgebrochen und mehrere Werkzeuge entwendet.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

