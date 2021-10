Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vom Hund gebissen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie der Ehemann einer 77-Jährigen am Montag der Polizei mitteilte, wurde seine Frau auf dem Heimweg von einem Hund angefallen und gebissen. Die Frau befand sich, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, auf dem Rückweg von einem Supermarkt in Hermsdorf. Auf dem Fußweg hinter dem Grünstädter Platz, parallel zur Autobahn A9, kam der Frau eine Hundehalterin entgegen, die ihren Vierbeiner an der langen Leine hielt. Als der Hund, vermutlich Schäferhund, die Frau erblickte, riss sich dieser los und biss die 77-Jährige in die Beine, sodass diese verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Hundehalterin hinterließ ihre vermeintlichen Daten. Wie sich aber im Nachgang herausstellte, waren die Angaben der Besitzerin falsch.

